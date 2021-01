Agresor sexual es condenado a más de 26 años de cárcel en La Paz

Este 18 de enero, diversos colegios privados iniciaron, a nivel nacional, las actividades correspondientes al año lectivo 2021. La Ministra de Educación, Carla Hananía, verificó que los colegios acaten la medida, emitida por esta cartera de Estado (por recomendación del Ministerio de Salud) de desarrollar las clases bajo la modalidad virtual, ante el alza de casos por la pandemia del COVID-19.

La verificación fue acompañada por el Secretario Ejecutivo de la Federación de Entidades de Educación Católica (FEDEC), Enrique Ernesto Weil Nuila, y Edgar Borja, Presidente de la Federación de Colegios Cristianos (FEDECRIS).

Como Gobierno, se ha implementado que la enseñanza sea de manera virtual, como una estrategia para salvaguardar la vida y la salud de todos los docentes y estudiantes, así como del personal administrativo que labora tanto en el sector público o en el sector privado.

Para la Ministra de Educación, «en el país, el sector educativo es uno solo; obviamente, hay colegios privados y escuelas públicas, pero los niños (todos) tienen los mismos derechos y estamos todos en ese sentido y preocupados por garantizar el derecho a la educación, en medio de circunstancias que no son culpa de nadie y que nuestra obligación (como educadores, como Ministerio) es guardar primero la vida y la salud de la comunidad educativa».

«Llevamos seis días de matrícula y tenemos registrados alrededor de 903 alumnos que han migrado del sector privado al público. No sabemos si es una tendencia, pero vamos a esperar a que finalice el mes de enero (…) este hecho para nosotros no es una alegría, no podemos alegrarnos por algo que le sucede a otro sector de la misma área educativa. Para nosotros no hay diferencia, pues todos tienen el mismo derecho a la educación», añadió la funcionaria.

Asimismo, la Ministra Hananía manifestó que «como Ministerio de Educación (MINED), hemos tenido conversaciones con la FEDEC y FEDECRIS y les hemos dicho ‘las plataformas son de ustedes, utilícenlas’, y estamos viendo de qué forma qué otros recursos podemos poner a la disposición de todos ellos».

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la FEDEC destacó que, «desde hace muchos meses, estamos trabajando junto con el MINED porque sabemos lo delicado de este proceso de pandemia. Hemos estado acompañando los esfuerzos del MINED por articular estrategias, proyectos que ayuden a los padres de familia y a los estudiantes para que realmente sea un proceso que lleve a buen puerto la educación y, sobre todo, la formación de los estudiantes.

«Sabemos que nos desafía un nuevo año escolar. Ya estamos listos, trabajando de manera articulada a través de planes y proyectos; hemos formado docentes, diálogos con los padres de familia. Estamos trabajando con el MINED para dar las mejores soluciones a las demandas que la educación, hoy por hoy, solicita», acotó, el Secretario Weil.

De igual manera, el Presidente de la FEDECRIS señaló que, «como colegios cristianos, es una gran responsabilidad la educación; y estamos claros que, para generar desarrollo en un país, la educación es clave. Por eso trabajamos con el MINED y, sí, estamos preocupados por esta situación atípica y queremos poner en el menor riesgo posible a nuestros alumnos (…) estamos trabajando para buscar las mejores maneras en que se pueda desarrollar y, ahorita, estamos bajo el lineamiento del MINED con clases virtuales».

Este año escolar 2021 representa la consolidación del sistema educativo como uno solo. Los colegios y los centros educativos públicos son socios en la misma tarea de formar y transformar a cada estudiante.

Es de mencionar que algunos colegios han dispuesto que en las primeras semanas de clases los docentes trabajen de forma presencial, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Esto se debe a que algunos centros educativos privados aún se encuentran realizando sus adecuaciones metodológicas. El MINED estará vigilante de que, superados estos procesos, todos los docentes de los colegios trabajen desde sus casas; así como se ha dispuesto con los maestros del sector público.

Asimismo, el MINED ha indicado a los colegios que, durante la primera semana de clases, realicen un diagnóstico psicoemocional a los estudiantes y que en la segunda semana lleven a cabo un diagnóstico para refuerzo académico. Además, ha dado orientaciones sobre cómo ayudar a las niñas, niños y jóvenes para expresar sus emociones y pensamientos porque (de forma directa o indirecta) el confinamiento por la pandemia del COVID-19 les ha afectado.

La verificación del inicio de clases en las instituciones educativas privadas se llevó a cabo en el Colegio La Asunción de San Salvador, el cual ofrece sus servicios en los niveles de primer grado hasta Bachillerato; en este, la matrícula es de 300 alumnos y cuenta, además, con una planta de 22 docentes.

Es importante recordar que, para los estudiantes del sector público las clases inician el próximo 1 de febrero.