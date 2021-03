Alumnos del Instituto Nacional de Apastepeque recibieron sus computadoras

La Dirección de Patrimonio Cultural ordenó a la alcaldía municipal de San Vicente que suspendiera la demolición del ex palacio municipal, según Medardo Lara, alcalde de San Vicente, la notificación específica que todo se debe a que deben verificar el diseño del nuevo palacio.

Según Lara como respetuoso de la ley esperará a que el Ministerio de Cultura autorice para que se inicie con la demolición del nuevo edificio, ya que los fondos los tienen listos desde hace dos años, y lo que ha retrasado la construcción de esté es la serie de trámites que han tenido que hacer.

El alcalde agregó que tenían previsto realizar 46 obras más de infraestructura para beneficiar a la población, pero de esas solo han ejecutado 11, y todo se debe a que la comuna no cuenta con fondos suficientes porque el gobierno ya les adeudada más de 10 meses que no les han depositado el FODES y recalcó que el gobierno sabrá porque no lo ha hecho por lo tanto respeta esa decisión.

Y a ello le suma que la recaudación de impuestos ha estado mala, por lo tanto han tenido optimizar los recursos de proyectos prioritarios para las personas, así lo expresó el edil en una entrevista para un canal local.