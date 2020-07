Capturan a seis miembros de estructuras terroristas

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha reafirmado su posición de no permitir ningún incremento a la tarifa establecida para los usuarios que hacen uso del transporte colectivo, y aclara que tampoco negocia ningún aumento a la compensación económica que se otorga a empresarios por la concesión de líneas de transporte. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dijo tajantemente en una entrevista matutina esta mañana: “no va a haber aumento a la tarifa, no va haber aumento a la compensación”.

En los últimos días se ha conocido peticiones y propuestas de empresarios que quieren incrementar, por cualquiera de las dos vías, los ingresos que perciben. Sin embargo, esto no es viables por diferentes circunstancias que desde el Ejecutivo se ha aclarado y que retoma el ministro Herrera: no hay cambios, ni compromisos visibles por mejorar el servicio del transporte de parte de sectores de empresarios; en la Asamblea Legislativa no se aprueban las reformas necesarias que mejoren las condiciones del servicio; el país atraviesa una situación de pandemia por COVID-19 donde los ingresos públicos han disminuido y, además, varios empresarios han mostrado renuencia a implementar y asumir protocolos de bioseguridad para cuando la fase 2 de la reapertura económica sea puesta en marcha.

“Los empresarios se han renegado y quieren que les aumentemos a la compensación porque van a incurrir en gastos para mascarillas y alcohol gel para sus empleados, esto no puede ser”, dijo el ministro ejemplificando que las salas de bellezas para poder atender en la fase 1, han tenido que invertir en protocolos para garantizar la seguridad de sus clientes y empleados, sin gozar de ninguna compensación por parte del Estado. El Gobierno entrega como compensación mensual a los transportistas un subsidio de $400 por autobús, y $200 por los microbuses.

“No podemos seguir con unidades en mal estado, tirando humo, hay que dar al siguiente paso, los empresarios deberían de estar enfocados en mejorar el servicio y la calidad de las unidades del transporte público”, dijo el ministro Herrera. Afirmó que se tomarán medidas legales si para cuando se pase a la frase 2 se incrementa el pasaje. Los empresarios que lo hagan se expondrán al decomiso de las unidades y podrían incluso entrar en un proceso de cancelación de la línea de servicio.

La tarifa autorizada por el Viceministerio de Transporte a cobrar en el servicio urbano es de 0.20 centavos de dólar en los autobuses y 0.25 centavos en los microbuses, para cuando se habilite el funcionamiento de este sector.