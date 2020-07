Continua la exploración extensiva en búsqueda de langosta voladora en San Vicente

Desde hace 29 años, Teresa de Jesús Domínguez es docente de Educación Física; actualmente, trabaja en el Centro Escolar Dr. Darío González, de San Vicente, pero desde marzo —a raíz de la suspensión de clases por la emergencia de la Covid-19— ha tenido que aprender sobre tecnología y ser más creativa para impartir clases desde su casa, apoyándose del celular.

«Al principio, la Educación Física se iba a desarrollar hasta que volvieran los niños a la escuela, pero yo inicié porque a ellos les encanta; me costó un poco, pues tenía que estarme comunicando con los alumnos y no tenía cómo, pero me agregaron a los grupos de WhatsApp y ahí empecé a trabajar (tanto en la teoría como en la práctica). Los docentes estamos dando el 100% para ver qué les transmitimos a los niños», explica la maestra.

Teresita agrega que, todos los días, se levanta temprano «hasta sábado y domingo, combino mis clases con las tareas del hogar; durante todo el día los padres están enviando las tareas, los videos, los cuales reviso por grupos (desde primero hasta sexto grado), las voy guardando y, al mismo tiempo, evaluando. Son cerca de 170 estudiantes los que tengo en mi clase».

Por la tarde, la maestra graba sus videos con las tareas, «las cuales son dinámicas, de 30 minutos, e involucra no solo al estudiante, sino también a los padres de familia. Recordemos que la Educción Física es la base fundamental de nuestro cuerpo y solo así podemos mantener nuestro cuerpo sano y activo».

Esta iniciativa ha permitido que tanto estudiantes, como padres de familia hagan una pausa en su día a día y puedan sobrellevar la carga académica y el estrés por no poder salir de casa. «Los ejercicios, las dinámicas, los juegos son cosas que les hacen despertar la energía que ellos tienen y para que ellos puedan mantener su mente relajada y, lo mejor, es que lo hacen en familia», expresó.

«Nosotros, los maestros de Educación Física, tenemos ese rol. Somos inquietos, quisiéramos salir a otros espacios más grandes, pero ahorita debemos acostumbrarnos a trabajar en espacios pequeños. Yo me siento satisfecha y muy contenta porque, a través de esto que está pasando, en esta emergencia todos estamos aprendiendo (yo, en tecnología). Estoy muy contenta porque las tareas por WhatsApp están resultando».

La emergencia sanitaria por la crisis del coronavirus ha obligado a confinar a la población, lo que genera una situación estresante, pero el cuidado personal —y una buena rutina de ejercicios— contribuyen a mantener en la familia una buena salud física y mental.