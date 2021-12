Jóven vicentino gana concurso mundial y visitará Francia en 2022

José Benjamín Lizano, estudiante de tercer año de la Licenciatura en Lenguas Modernas es uno de los 10 ganadores del concurso mundial LabCitoyen, organizado por el Instituto Francés de París, dedicado este año a los derechos de la niñez. En el programa participaron 48 jóvenes de 35 países.

José es un joven entusiasta y amante de los idiomas extranjeros, le apasiona aprender y enseñar. Es originario de Santa Clara, San Vicente, comenzó a estudiar inglés cuando tenía 15 años, posteriormente incursionó con el francés de forma autodidacta. Hace tres años ingresó a la Licenciatura en Lenguas Modernas en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador.

“En 2019 ingresé a la Licenciatura en Lenguas Modernas y me fascinó, principalmente todo el compañerismo que existe, todas las actividades que en las diferentes asignaturas se ejecutan que son parte primordial para que nosotros podamos ir escalando en los niveles y poder hacer que nuestra habilidad lingüística pueda ir evolucionando mucho, más. Pienso que la lengua francesa es la que me ha abierto muchas puertas para mi formación profesional”, dijo Lizano.

Se enteró del programa Labcitoyen 2021, a través de las redes sociales de la embajada de Francia en el país y decidió participar. Ganó el campeonato nacional de oratoria.

“Ganar este con curso regional me dio la oportunidad de representar al país y reunirme con otros jóvenes alrededor del mundo, a través de talleres de trabajo de forma virtual”, afirma.

La iniciativa LabCitoyen, impulsada por el Instituto Francés, propone a unos 50 jóvenes (hombres y mujeres) comprometidos socialmente un programa de formación en torno a las grandes temáticas de los derechos humanos. En 2021 se desarrolló de forma virtual, entre septiembre y noviembre 2021, sobre el tema de la defensa de los derechos de la niñez (educación, protección, salud, inmigración).

“A través de los talleres de trabajo, que fueron once en total, hay uno que se llama Pasar a la Acción, ellos nos dieron la oportunidad de montar un proyecto en nuestra comunidad, yo estuve alrededor de dos meses trabajando con los niños de mi comunidad, principalmente con los niños que sufren extrema pobreza. Estuve trabajando con ellos y con sus padres con el tema la deconstrucción de los estereotipos que son heredados de una cultura obsoleta y vieja y trae ignorancia en los niños, pobreza mental y económica”, sostiene el estudiante universitario.

La defensa de su proyecto, que realizó en idioma francés en un lapso de cinco minutos, lo llevó a ser uno de los 10 ganadores del programa. Estos jóvenes, hombres y mujeres, tendrán la oportunidad de viajar a París, Francia en enero del próximo año, para interactuar entre sí, y con actores políticos y sociales claves, sobre temas de interés mundial.

De Centro América solo fueron seleccionados dos, Benjamín Lizano y una joven de Costa Rica.

“Mi experiencia ha sido enriquecedora, me ha permitido ocupar la lengua francesa que he adquirido con la Universidad de El Salvador por estos tres años y poder tomar la palabra y darme cuenta que el habla, sin distinguir idioma es tan poderosa para generar un cambio, concientización, sensibilización en la sociedad y principalmente en los niños que son el futuro. También me ha permitido adquirir conocimientos de cómo trabaja Europa, ellos están bastante avanzados respecto a la educación, hay cosas que ellos tienen y que en nuestros países ni se habla de ello”, valora este joven oriundo del municipio de Santa Clara, en el departamento de San Vicente.

Mientras llega su viaje, este joven estudiante continúa impartiendo clases gratuitas, a niños y jóvenes de su comunidad.