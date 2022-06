Policía de Guatemala captura a mareros salvadoreños que viajaban escondidos en un trailer

La unidad especializada de delitos de corrupción de la Fiscalía General de la República logró condenar al expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jorge Hernández Isussi, y su exesposa, Patricia Rodríguez, por el delito de Enriquecimiento Ilícito.

Hernández fungió como funcionario del año 2004 al 2009, periodo en el que se enriqueció ilícitamente en más de 156,000 dólares. Mientras que su exesposa, no pudo justificar la legal procedencia de 35,916 dólares. Totalizando: 191,916 dólares.

Según las investigaciones, el proceso inicia luego de un minucioso estudio en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que alerta a la Fiscalía sobre el posible cometimiento del ilícito en mención. Por lo que, se ordenan una serie de diligencias indagatorias, como peritajes técnicos, financieros y económicos, todos independientes, que dieron certeza probatoria de la existencia del delito en cuestión.

“La Cámara ha resuelto condenar al señor Jorge Hernández Issusi y a su exesposa, debido a que no lograron, en todo el proceso judicial, desvirtuar todas las irregularidades señaladas por Fiscalía, por lo que deberá pagar la cantidad no justificada. Además, ha sido condenado a no poder ejercer ningún cargo público por 10 años, a partir de esta fecha”, explicó una de las fiscales del caso.

Los magistrados de la Cámara Ambiental, con sede en Santa Tecla, validaron todos los elementos de prueba presentados por los fiscales asignados al proceso, por lo que decidieron condenar a resarcir los más de 191,000 dólares y ha inhabilitarlo para cualquier cargo público por los próximos 10 años.