Presupuesto del 2021 se enfoca en lo social y la seguridad pública

El Presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó anoche que a partir del 2021 la población ya no deberá pagar el impuesto del 5 % de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), creado por los gobiernos del FMLN para grabar todas las compras relacionadas con tecnología y comunicaciones.

Este gravamen se convirtió en una especie de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la población, que por años tuvo que pagar el 5 % de impuestos en todas las compras de tecnología y comunicaciones. Ahora solo será cancelado por las empresas con grandes ganancias, como lo prometió en campaña el Presidente Bukele.

«Nosotros 100% no hemos subido impuestos ni vamos a subirlos. Es más, se contempla una reducción, no del IVA, pero sí de un impuesto que es similar al IVA, que es el CESC. Es un impuesto que puso el FMLN del 5 %, aunque ellos no le llamen IVA, pero es como un IVA», anunció el Jefe de Estado en “La Entrevista” de Noticiero El Salvador.

También reiteró que el Gobierno solo ha recibido $300 millones de los $3,000 millones que la Asamblea Legislativa aprobó en abril pasado para afrontar las emergencias sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID-19. Mientras gran parte de estos fondos han ido a parar a las alcaldías.

Aclaró que la Asamblea tiene en su poder los fondos para continuar enfrentando la emergencia por la pandemia, así como los recursos necesarios para el desembolso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES). Esta problemática se podría resolver con el apoyo de los diputados, enfatizó.

De acuerdo con el Presidente, desde abril se previó que el país afrontaría cuatro grandes crisis por la pandemia, incluida la caída de ingresos. Por eso, los diputados, con mayoría calificada, decidieron aprobar $3,000 millones en préstamos, pero al final bloquearon los recursos sin ratificarlos ni asignarlos.

«La estrategia de ellos (diputados) es muy sencilla: ellos lo que quieren es ahogar la caja del Estado y decir ‘Este préstamo se va a aprobar, este préstamo no se va a asignar, este préstamo se va a aprobar, pero se va a asignar diferente a como el Gobierno lo quiere’. Al final ellos quieren generar una crisis de ingresos», apuntó.

Además, el mandatario anunció que este miércoles se podría hacer el desembolso para los salarios de toda la planilla y proveedores de la Asamblea, debido a que los diputados decidieron no colaborar en aceptar primero los pagos de los empleados legislativos y esta crisis obliga a priorizar los gastos.

«Tenemos una cantidad limitada de dinero, con la cual tenemos que pagar hospitales, maestros, los soldados, tenemos que pagar a los policías, a los empleados judiciales, tenemos que pagar a los empleados legislativos”, afirmó.

En otro tema, el mandatario rechazó las amenazas de interpelación al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la vez que reiteró la disposición del Gobierno para rendir cuentas.