Proponen crear comisión especial para investigar acoso a periodistas

Ante la necesidad de respetar la libertad de expresión y de prensa, como un derecho fundamental y un requisito básico para el desarrollo de las sociedades democráticas, el diputado René Portillo Cuadra (ARENA) promovió una pieza de correspondencia para que este Órgano de Gobierno cree e integre una Comisión Especial para que investigue el acoso que están sufriendo periodistas de diferentes medios de comunicación, debido a su trabajo y línea editorial.

La propuesta presentada este 31 de julio -fecha en la que se conmemora el Día del Periodista- se exponen algunos hechos en contra de este gremio. “En una publicación hecha por el Periódico La Prensa Gráfica, el 19 de junio del 2019, en donde los miembros de la Mesa de Protección a Periodistas le solicitaron al presidente de la República que facilite el ejercicio periodístico en el país y que respete la libertad de prensa, ya que es un elemento fundamental en todo régimen democrático, por lo que es necesario que el Estado garantice las condiciones para que el ejercicio de los periodistas se realice sin restricciones ni obstáculos”, indica la iniciativa.

Otro ejemplo de restricción a la libertad de prensa que cita la pieza de correspondencia ocurrió “el 6 de septiembre de 2019, donde los periodistas de los periódicos de noticias digitales, El Faro y la Revista Factum fueron bloqueados y no se les permitió el ingreso a la conferencia de prensa en Casa Presidencial, donde el presidente Nayib Bukele anunció la creación de la CICIES en el país en conjunto con la OEA, entre otros”.

De igual forma, se cita un artículo publicado el 22 de abril de este año, el Journalism in the Américas de la The University Of Texas At Austin público en su Blog Periodismo en las Américas que el Gobierno de El Salvador refuerza la limitación a la libertad de expresión y de prensa durante