¿Quién es Medardo Hernández, tú Alcalde?

Por Dalia Soto:

Reflexionando, llegue a la conclusión que nunca se puede tener al 100% de la población feliz, que nunca ningún Alcalde, diputado o presidente de ningún país tendrá la aceptación del total de sus ciudadanos y eso es aceptable, ya que es imposible complacer a todos y que todos estén de acuerdo.

Aclarado lo anterior, me llama la atención el fenómeno que se esta dando en algunos sectores de San Vicente, municipio, o mas bien no sectores sino de algunas personas determinadas. Puedo ver el ataque constante, irrespetuoso e incluso vulgar con que se refieren al actual Alcalde, esto en contraposición de lo que percibo de él en las comunidades, en los 25 Cantones que jamás ha abandonado a lo largo de sus 4 períodos municipales.

Las mayores quejas son respecto al modernismo que quisieran ver en el casco urbano, y se olvidan que hay necesidades más urgentes, en un municipio tan pobre, también se les olvida los escándalos en que ha estado envuelta la comuna vicentina en anteriores administraciones, se les olvida que Medardo ha hecho historia, que ha sido honesto, transparente y sincero.

Pienso que quizás esas personas tienen algún tipo de resentimiento, a lo mejor no se les pudo conceder alguna petición o solicitud, porque como aclaramos al principio de este editorial; ES IMPOSIBLE COMPLACER A LA TOTALIDAD DE LA POBLACION.

Y eso también, esta bien, si no gustan del candidato, pueden elegir otras opciones, pero eso no les da derecho a lanzar campañas de desprestigio, de odio, falsas, algunas disfrazadas tras perfiles fantasmas y otras de caras conocidas por su fama de difamar y que buscan quizás obtener su minuto de fama o desatar frustraciones por algo que no pudieron lograr, en esta parte es justo en la que no estoy de acuerdo.

Ojalá aprendieran al menos eso de Medardo H. Lara, su manera tan civilizada de hacer política, sin campaña sucia, sin confrontación, con respeto, como debe ser. Si no cambiamos esa mentalidad, estaremos lejos de ser homo sapiens evolucionados a lo largo de los años, seguiríamos estancados en las cavernas del pensamiento y por consiguiente el desarrollo y el modernismo que tanto anhelamos tampoco llegaría.

Yo los invito a que hagan una pequeña reflexión y se pregunten ¿QUIEN ES MEDARDO HERNANDEZ, TÚ ALCALDE? Mas allá del fanatismo político que a todos nos tiene muy ofuscados en estas épocas de campaña, cuando tengan esa respuesta, van a comprender que todos los ataques y campaña sucia habrán sido en vano.

Para trabajar por el bien común hacen falta más que palabras bonitas, Medardo Hernández, es un Alcalde de hechos, no de palabras. Él nos ha demostrado que se puede trabajar con honestidad y justicia.

Es la persona que ha hecho historia en San Vicente, tanto por su larga trayectoria, así como también por el amor incondicional, mutuo entre él y su pueblo.

Consciente de que aún hay mucho por hacer, Medardo Hernández está a las puertas de una nueva elección, en la que se va decidir el futuro de tu ciudad; demos continuidad a las buenas obras, a la transparencia, a la honestidad, al trabajo continuo, a la estabilidad institucional, a las gestiones estratégicas y a todos los esfuerzos que han colocado a San Vicente, en la ventana del mundo y en las vías del desarrollo.

Conscientes de que “Lo Mejor debe continuar”, los invito a seguir creciendo…