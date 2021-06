Se decreta ALERTA VERDE A NIVEL NACIONAL

Después de un poco más de dos años sin eclipses totales de Luna visibles desde nuestra región, el próximo miércoles 26 de mayo por la madrugada, tendremos la oportunidad de observar uno de estos grandiosos fenómenos astronómicos.

Un eclipse de Luna es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. Esto sólo puede ocurrir cuando la Luna está en su fase de llena.

Para que suceda un eclipse de Luna, la Tierra, la Luna y el Sol deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan a la Luna (vea la Fig.1).

En esta ocasión, al momento de la totalidad del eclipse, la Luna estará muy cercana a su perigeo, o sea, su posición más cercana a la Tierra.

En este eclipse en particular, la Luna pasa por la sombra producida por la Tierra muy cerquita de su borde norte (vea la Fig. 2), por lo que la duración de la fase de total es bastante breve, solamente 15 minutos. Además, la puesta de la Luna se dará solo 8 minutos después de que haya finalizado su fase total, visto desde nuestro país. La Luna, en esos momentos, se encontrará dentro de los límites de la constelación del Escorpión.

Las tiempos del eclipse serán al amanecer del día 26 de mayo:

Hora de inicio eclipse penumbral, 2:48 a.m. (Muy difícil de apreciar)

Inicio eclipse parcial: 3:44 a.m. (Comenzará a ser visible)

Inicio de la totalidad: 5:11 a.m.

Eclipse máximo: 5:18 a.m.

Fin eclipse total: 5:26 a.m.

La Luna se está poniendo por el oeste a las 5:34 a.m.

Fin eclipse parcial: 6:52 a.m. (La Luna ya estará bajo el horizonte).

En la fig. 3 la zona en negro es donde este eclipse no será visible.

El próximo 10 de junio, quince días después del eclipse lunar total del 26 de mayo, la Luna nueva pasará frente al Sol produciéndose un eclipse solar anular. Este eclipse no será visible en nuestro país; La fase anular sólo será visible en el noreste de Canadá, en Groenlandia y noreste de Rusia, pero su fase parcial será visible en casi toda Europa.

El próximo eclipse total de Luna que podremos ver desde nuestro país tendrá lugar dentro de un año, el domingo 15 de mayo de 2022.

Fuente: ASTROSAL